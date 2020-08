Louisiana sætter fokus på Blixen

Den nyudnævnte museumsdirektør for Rungstedlund, Elisabeth Nøjgaard, lægger tirsdag 8. september kl.19.30 vejen forbi Louisiana Live. Her vil hun i selskab med aftens vært Anna Ingrisch tale om Blixens sorger og sejre, om forfatterens historier om sig selv og verden - og om at skabe et museum om et menneske fuld af modsætninger.