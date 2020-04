Louisiana har åbnet webshop

Da museet blev lukket på grund af corona, blev der sat fart på at åbne en webshop

Arbejdet med at få etableret en webshop tilknyttet museets Louisiana Butik var allerede godt i gang i begyndelsen af marts, men det var bestemt ikke planen, at den skulle lanceres allerede i april måned. Men bare få uger efter nedlukningen af Louisiana er webshoppen en realitet.

"I det øjeblik vi vidste, at museet skulle holde lukket på ubestemt tid, satte vi fuld fart på at kunne åbne webshoppen. Vi gik i luften den 7. april, og vi har udvidet sortimentet dagligt siden åbningen", siger han i en pressemeddelelse.

Plakaten fra udstillingen Yoko Ono Half-A-Wind Show (2013), er en af mange nye varer på vej til salg i webshoppen. Yoko Ono har netop givet museet mulighed for at lave et begrænset genoptryk.