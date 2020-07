Lokalt bibliotek samarbejder med børnebogsforfatter

Det er et forløb, der munder ud i tre forskellige historieskattejagter udviklet helt særligt til Humlebæk, Nivå og Fredensborg. I løbet af skolernes sommerferie vil historierne én for én blive offentliggjort på Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside og Facebook.

"Vi er virkelig glade for at have fået denne mulighed for at give børnene i kommunen denne anderledes sommeraktivitet, som vil bringe dem lidt rundt omkring i lokalområderne. Vi ser meget frem til samarbejdet med forfatter Maria Rørbæk og I kan godt glæde jer - det bliver nogle spændende historier."