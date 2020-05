Lokalplan for bymidte sendes i høring med virtuelt borgermøde

På grund af corona kan Fredensborg Kommune ikke afholde et fysisk borgermøde om den nye lokalplan for Nivå Bymidte, der er på vej i høring. Illustration Fredensborg Kommune Foto: Peter Mailand

På grund af corona kan Fredensborg Kommune ikke afholde et fysisk borgermøde om den nye lokalplan for Nivå Bymidte

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 15. maj 2020 kl. 06:00 Af Peter Mailand

Fredensborg Kommune er klar med en lokalplan for den kommende bymidte i Nivå. Sagen skal mandag behandles i Økonomudvalget, inden den sendes videre til byrådet, hvor det i slutningen af maj forventes, at lokalplanen sendes i høring i otte uger.

Men selvom mere end 500 mennesker mødte op til borgermødet i 2017, hvilket er historisk, så bliver der ikke mulighed for at møde op til et nyt borgermøde om bymidten. For på grund corona, kan kommunen ikke afholde borgermødet rent fysisk. I stedet vil borgmester Thomas Lykke Pedersen have undersøgt om borgermødet kan afholdes virtuelt.

"Vi skal have et borgermøde, for det er vigtigt, at borgerne har mulighed for at stille spørgsmål og politikerne kan komme med et svar," siger han til Uge-Nyt.

Thomas Lykke Pedersen erkender da også, at der er stor risiko for at teknikken kan svigte,hvis 500 skal kunne se med.

"Hvad gør vi, hvis der kommer endnu flere? Det kan jo være, at der er endnu flere der vil se med hjemmefra, når de ikke behøver at bevæge sig ud. Og hvad gør vi så, hvis teknikken svigter? Det er jo nogle af de ting vi skal have undersøgt," siger han.

Afviser informationsfilm Fredensborg Kommune sendte i mandags lokalplanen for Per Gyrum Skolen i høring. I den forbindelse foreslog forvaltningen, at der skulle procuceres to informationsfilm i stedet for et borgermøde, men det afviser Thomas Lykke Pedersen.

"Jeg er den gammelsdags type, der mener, at man skal afholde et borgermøde. Om det så bliver virtuelt, eller hvad det bliver, det må vi se. Det vigtiste er, at borgerne bliver hørt og får mulighed for at stille spørgsmål," siger han.

Også formanden for Plan-, miljø- og klimaudvalget Lars Simonsen (R), mener, at det er vigtigt, at der bliver afholdt et borgermøde, men siger:

"Vi skal se på, hvad der rent teknisk er muligt. Men det er også et spørgsmål om, hvordan vi skal styre det. For det kan være svært at styre et borgermøde, hvis det går for meget i dybden med nogle meget tekniske detaljer. Så kan det være bedre starte med et foredrag og så bagefter dele folk op i nogle mindre grupper. Men det er sådan noget vi skal se på," siger han til Uge-Nyt.