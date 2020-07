Lokale kunstnere viser sig frem

"2020 er et år ingen af os glemmer - et år, som på alle måder har været og stadigvæk er præget af corona og de mange restriktioner og regler vi alle har levet og stadigvæk lever med. Art-Now glæder sig til at vise vore kunst og fortolkninger af kunsten nu," hedder det i en pressemeddelelse fra kunstergruppen Art Now.