'Lods Hans? er en moderne omskrivning af H.C. Andersens eventyr, hvor det i Heartbeat Groups version fremføres som et ?renovationseventyr?.

Lods Hans rydder op i teaterforestilling for børn

Fredag er der styltekunst og gadeteater ved Kulturstationen i Humlebæk

Fredag 26. juni kl. 16 kan Humlebæks børn begynde sommerferien med et rigtigt eventyr, når KulturStationen præsenterer den udendørs familieforestilling 'Lods Hans' - en moderne udgave af H.C. Andersen-klassikeren 'Klods Hans'. Forestillingen er støttet af Kulturpuljen i Fredensborg Kommune og er gratis. For at kunne overholde gældende retningslinjer for teaterforestillinger, skal publikum dog bestille gratis billetter på www.kulturstationen3050.dk.

Styltekunst og gadeteater Allerede fra kl. 15 er der gang i gaden, når unge artister fra musikteatret Ragnarock indtager torvets brosten med styltekunstnere og gadeteater.

Når publikum er sluset på plads i den gamle postgård, forvandler stomp-gruppen HeartBeat Group stedet til et lille kongerige med et vældigt stort problem: Man er ved at drukne i skrald, og prinsessen har lovet at gifte sig med dén, der kan løse problemet. Og her kommer vores helt Lods Hans ind i billedet, for han kan noget med skrald...

Visionen for Lods Hans at vise Danmarks børn og deres forældre, hvordan og hvorfor man skal tænke genbrug og sortere sit skrald.

Alle deltagende opfordres til at medbringe et tæppe eller en pude at sidde på. /jesl