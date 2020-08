Livemusik på havnen i Nivå genopstår

"Samfundet er åbnet op igen og kulturlivet ligeså - dog med særlige retningslinjer for, hvordan vi kan nyde kulturen sammen. Sådan vil det også være til koncerterne på Nivå Havn. Her følger man Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for, hvordan vi på forsvarlig vis omgås hinanden. Det betyder færre publikummer til hver koncert og en stigning i billetpris på 20 kr., så det hele kan løbe rundt," oplyser Nivå Musiklaug i en pressemeddelelse.

"Vi har virkelig savnet koncerterne her i restauranten. Det er så stor en glæde at have de her musikoplevelser i lokalsamfundet og vi er helt klar på at gøre alt, hvad der skal til for at få gang i koncerterne igen på en forsvarlig måde," siger han.