Lakridskongen vil sætte lokal producent på verdenskortet

Johan Bülow investerer millionbeløb i iværksætter fra Humlebæk og håber på det bliver begyndelsen på et erhvervseventyr

17. juli 2020

Humlebæk-virksomheden Cocohagen, der fremstiller økologisk og vegansk slik fra den gamle OK-benzinstation på Strandvejen, får nu både prominent og økonomisk hjælp for at komme langt længere ud i verden med sine produkter.

Johan Bülow, stifter af Lakrids by Bülow, hvor han nu er kreativ direktør, går ind i Cocohagen med en millioninvestering, der for alvor skal bringe iværksættervirksomheden ud over rampen.

Gennemført god smag "Cocohagen er interessant, fordi de først og fremmest har skabt et produkt af de bedste økologiske råvarer, der smager gennemført godt. Det er lige netop denne type virksomhed, der kan være med til endnu en gang at sætte Danmark på verdenskortet inden for innovative fødevarevirksomheder og skabe danske arbejdspladser," siger Johan Bülow i en pressemeddelelse.

Den virksomhed, han nu går ind i med et ukendt beløb, en bestyrelsespost og med sparring, har eksisteret siden 2015 og tager sit afsæt i den tidligere politimand Asbjørn Diemer fra Humlebæk.

FAKTA

Cocohagen

Omsætning i regnskabsår 2019: 2,5 mio. kr., resultat 346.462 kr. før skat

I 2018 blev der omsat for 1,7 mio. kr. med et resultat på 94.000 kr.

I 2017 var omsætningen 220.000 kr. og underskuddet 905.000 kr.

Der var i regnskabsårret 2019 gennemsnitligt 5 ansatte i virksomheden.



Lakrids by Bülow

Stiftet i Svaneke 2007. 26 egne butikker, 2000 forhandlere, sælger til 110 lande Den søde tand Han bøjede sig i sit tidligere politijob for sin søde tand, men begyndte samtidigt at tænke på alternativer til de ofte usunde snacks, han indtog. Asbjørn Diemer sagde derfor sit gode faste job op og satse alt på at producere disse alternativer.

Det resulterede i Cocohagen, der i de senere år støt har arbejdet sig op fra iværksætterstadiet til en virksomhed, der ifølge det seneste regnskabsår beskæftidede fem personer og har øget både omsætning og resultat betydeligt. Og er sådan set allerede godt på vej ud i verden med sine håndlavede snacks, barer og bites: Fra den tidligere tankstation sælges der varer til 19 forskellige lande til internationale virksomheder, hoteller, caféer og udvalgte forhandlere.

Næste skridt er nu - blandt andet med Johan Bülow på bagsædet - at få slået Cocohagen yderligere fast som brand herhjemme og i førende europæiske byer.

En vild rejse "Det har været en vild rejse på kort tid, og vi har skabt et produkt, forbrugerne smagsmæssigt værdsætter og som passer ind i en tid, hvor sundhed, økologi og bæredygtighed står højt i bedvidstheden hos mange," lyder det fra Asbjørg Diemer.