Læsekonkurrencen for børn og unge er tilbage

Som altid vil tre boganmeldelser udløse en bogpræmie på et af de tre biblioteker. Men der vil desuden blive fundet tre vindere på landsplan, som vil modtage hovedpræmien: At tømme en boghandel på fem minutter.

For at deltage i Sommerbogen skal man være mellem 6 og 15 år. Ud over at skrive anmeldelser af de læste bøger, skal man også være frisk på at løse en række sjove læseudfordringer, såsom at læse en bog man har valgt med lukkede øjne eller læse en bog med fødderne i vand.