Lær at sejle kajak på Esrum Sø

I juni er der mulighed for at lære at sejle i kano og kajak på Esrum Sø

27. maj 2020

Firmaet Sne & Vand, der blandt andet driver kano- og kajakudlejningen ved Esrum Sø, inviterer børnefamilier, der gerne vil prøve om kanopadling er noget for dem, på en gratis kanotur med instruktør to eftermiddage og aftener i juni. Det fortæller Tine Dahl Mortensen fra Sne & Vand.

"Vi oplever i øjeblikket en stor interesse for oplevelser i naturen. Både helt generelt, men særligt fra børnefamilier, der gerne vil lave noget aktivt sammen som familie i

naturen, hvor der er god plads og frisk luft. Rigtig mange gør det helt af sig selv, men der er også nogen, der er lidt usikre på, om deres børn vil synes at kanopadling er

sjovt, og som gerne vil have tips til teknik og sikkerhed. Derfor har vi, i regi af vores kanoklub for familier, valgt at tilbyde gratis prøveture med instruktør for familier," siger hun i en pressemeddelelse.

Omkreds på 27 km Esrum Sø, der har en omkreds på ca. 27 km, byder på et skønt farvand til kanoture, et fantastisk fulge- og dyreliv, gode fiskemuligheder og smukke solop- og nedgange.

Der er gratis teltpladser lige ved søbredden samt en lang række pinicpladser med borde, bænke og overdækkede bålsteder, hvilket gør søen oplagt til ture på alt fra få

timer og helt op til flere dage med overnatning i telt eller under åben himmel, fortæller Tine Dahl Mortensen.

"Med disse arrangementer håber vi naturligvis, at flere får øjnene op for de muligheder for eventyr, der ligger i lokalområdet, og får lyst til at leje en kano i fremtiden eller melde sig ind i vores kanoklub for familier, som giver adgang til 'kano ad libitum' på Esrum Sø, fællesskab med andre børnefamilier og instruktion i kanoteknik og sikkerhed," siger hun.

Booking på nettet Vælg mellem:

Hold 1: 16. juni kl. 16-17.30

Hold 2: 16. juni kl. 18.30-20.00

Hold 3: 17. juni kl. 16-17.30

Hold 4: 17. juni kl. 18.30-20.00

Booking af plads på hold skal ske her:

Mødested: Sne & Vand / Skipperalle 6, 3480 Fredensborg

Kontakt og info: tlf. 20330033

