Kvinde truet i Humlebæk

En 55-årig kvinde blev tirsdag aften klokken 22.11 truet af en mand, som råbte til hende og med hånden gjorde tegn til at han havde en pistol.

Manden blev taget med til afhøring på politigården, og det blev siden vurderet, at der ikke var grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør.