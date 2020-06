Under coronakrisen har billedkunstner og skulptør Birgitte Sandvik fået ekstra meget tid til at skabe ny kunst. Derfor holder hun åbent hus, hvor man kan se de nye værker. Pressefoto.

Kunstner holder åbent hus i Overdrevhus

"Jeg har i adskillige år skabt bronzeskulpturer og malerier, og det gør jeg stadig i høj grad, men nu fik jeg lyst også at kaste mig over keramik. Så jeg har investeret i en keramikovn, og den har brændt nonstop, siden den ankom," siger hun og fortsætter.

Måtte kasere en del

"Det tog lidt tid at sætte mig ind i glasurer og brændinger, og jeg har måtte kassere en del til at begynde med, men så begyndte det at lykkes, og få det udtryk, jeg gerne vil have i mine værker. Det er vildt sjovt at arbejde med, og det er utrolig spændende at åbne låget efter en brænding, og se hvordan det hele ser ud," lyder det i en pressemeddelelse.