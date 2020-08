Kulturudvalget fastholder placering af Per Arnoldi-værk

Kulturudvalget fastholder at mindesmærket 'Oktober 43' skal ligge ved Peder Mads Strand. Arkivfoto.

Et enigt Kulturudvalg slår fast at mindesmærket 'Oktober 43' af Per Arnoldi skal placeres på Peder Mads Strand

Kulturudvalget sætter nu alt på et bræt og kæmper videre for at få det mindesmærket 'Oktober 43' af Per Arnoldi placeret på Peder Mads Strand, syd for Sletten Havn.

Det har et enigt udvalg vedtaget.

For selvom Kystdirektoratet i juni afviste at give dispensation for, at mindesmærket kan placeres netop her, så har Fredensborg Kommune klaget over Kystdirektoratets afgørelse.

"I skrivende stund afventer Fredensborg Kommune den endelige afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det kan dog ikke forventes, at Miljø- og Fødevareklagenævnet omstøder Kystdirektoratets afgørelse. Der skal derfor findes en alternativ placering til kunstværket. En placering på Peder Mads Strand er dog fortsat plan A," skriver forvaltningen i et notat til Kulturudvalget.

Alternative placeringer undersøgt For mens klagesagen kører, har forvaltningen brugt tiden på at gennemgå samtlige mulige placeringer langs hele kyststrækningen inden for kommunegrænsen for at finde alternative placeringer til det strandede mindesmærke.

Én af de mange mulige placeringer er på molen ved Sletten Havn. Derfor havde forvaltningen den 2. juli inviteret Per Arnoldi med på en besigtelsestur til Sletten Havn, for at se nærmere den placering. Men den blev afvist af Per Arnoldi, da placeringen 'ville være for langt fra den kunstneriske vision,' fremgår det af notatet.

Derfor var det forvaltningen opfattelse af der kun var én alternativ mulig placering tilbage - bortset fra en placering i Mikkelborg Strandpark som Kulturudvalget tidliere har afvist - og det var ved Foreningshuset Strandlyst ved Sletten Havn.

Men da sagen blev behandlet i Kulturudvalget forleden, vendte et samlet udvalg tomlen ned til det forslag og slog samtidig fast, at mindesmærket skal ligge ved Peder Mads Strand, fremgår det af notatet.