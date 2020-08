Sidste år gik Kulturprisen til Ingrid Krønert, formand for Karlebo Kunstnerforening. Prisen blev overrakt af formand for Kulturudvalget Ulla Hardy-Hansen og borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Kulturpris uddeles på trods af corona

For prisen skal uddeles, mener Ulla Hardy-Hansen, der er formand for Kulturudvalget.

"Coronakrisen har bestemt ikke været til fordel for hverken kulturen eller hele det aktive liv omkring den. Derfor er det også vigtigt for os i Kulturudvalget, at vi hylder dem, som - trods alt - lægger et stort og engageret arbejde med deres kulturelle passion år efter år og til stor glæde og fornøjelse for kommunens borgere", siger hun i en pressemeddelelse.