Leif Davidsen fortæller om sin bog 'Min broders vogter' på Nivågaards Malerisamling. Foto: Kim Matthäi Leland (Ritzau/Scanpix) Foto: GONZALES PHOTO KIM MATTHÄI LELA/Ritzau Scanpix

Kulturkalenderen: Se hvad du kan lave i ugen

Uge-Nyts kulturkalender er udarbejdet i samarbejde med kultunaut.dk

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 26. februar 2020 kl. 06:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Musik Underholdning. Af Claus Pries. Torsdag 27/2 kl. 14.30. Humlebæk Pensionistforening, Ida Tesdorpfsvej 2.

Korfredag.Fredag 28/2 kl. 17-18. Kammerkoret Tourdion lader museumsgæsterne gå på weekend med sang og fællessang. Nivaagaards Malerisamling.

Fredagsspisning. Fredag 28/2 kl. 18. Der serveres én ret mad kl. 18. Spisebilletter skal købes senest kl. 12 onsdagen før den pågældende fredag. Forsamlingshuset Nødebo Kro, Nødebovej 26.

THE VETERANS. Lørdag 29/2 kl. 19. The Veterans genopliver rockens guldalder med numre af Beatles, Clapton, Dylan, Crosby, Stills, Nash & Young osv. Arr.: The Veterans. Kulturstationen3050.dk, Humlebæk Center 44.

Rasmus Lyberth. Søndag 1/3 kl. 16. Forsamlingshuset Nødebo Kro.

Musikcafé. Tirsdag 3/3 kl. 13-15. V/ Peter Sørensen. Dagcenter Lindehuset, Jernbanegade 28 B, Fredensborg.

SANG. Torsdag 5/3 kl. 14.30. Annie Lykke underholder med sang. Humlebæk Pensionistforening, Ida Tesdorpfsvej 2.

Udstillinger VILLAR. Til søndag 19/4 kl. 11-20 & 11-17. En lille landsby under Den Spanske Borgerkrig. Den interaktive videoinstallation VILLAR består af seks monumentale projektioner, som lader dig møde personer i landsbyen Villar del Cobo i Spanien, hvor historien begyndte i 1934. Nivaagaards Malerisamling.

NANCY SPERO. Til søndag 26/4 kl. 11-22 & 11-18. Kunst som politisk redskab. Louisiana.

Hot-Pink-Turquoise. Til søndag 17/5 kl. 11-22 & 11-18. Veronica Janssens værker er af en karakter, hvor du kan være i tvivl om du befinder dig i et fysiklokale eller på et kunstmuseum. Louisiana.

Ny udstilling. Til lørdag 29/2 kl. 09-22. Kunstneren fra Karlebo Kunstnerforening, Annelise Bentsen, udstiller. Annelise Bentsen er tidligere operasanger, men beskæftiger sig nu som kunstmaler. Egedal Medborgerhus, Byens Hus, Egedalsvej 2, Egedal.

Hans Scherfig. Myter og drømme. Til søndag 7/6 kl. 11-20 & 11-17. Mange af de dyr, Scherfig malede, er i dag truede. Nivaagaards Malerisamling.

Per-Kirkeby-Bronze. Til søndag 21/6 kl. 11-22 & 11-18. Louisiana.

Børn Kirkerytmik. For babyer - Hold 3 (2019/2020). Torsdag 27/2 og 5/3 kl. 12. Et tilbud om en hyggelig og nærværende stund for dig og din baby. Asminderød Kirke.

Rembrandts lærlinge. Lørdag 29/2 kl. 11-15.15. Tegneundervisning for børn og unge. Nivaagaards Malerisamling.

Motion/Sport Gåtur. Torsdag 27/2 og 5/3 kl. 09.15-10.15. V/ Kaj Møller. Alle kan følge med. Humlebæk Dagcenter, Ida Tesdorpfsvej 2.

Gymnastik. Fredag 28/2 kl. 10 -11. V/ Rya. Humlebæk Dagcenter.

Cirkeldans. Onsdag 4/3 kl. 11 -12. V/ Ann Kristin. Humlebæk Dagcenter.

Øvrigt Decoupage. Torsdag 27/2 og 5/3 kl. 09.30-12. V/ Anne. Humlebæk Dagcenter

Slægtsforskning. Torsdag 27/2 og 5/3 kl. 13.30-14.30. V/ Rya efter aftale. Humlebæk Dagcenter.

Læsekreds. 'Min broders vogter' af Leif Davidsen. Torsdag 27/2 kl. 17-18. Om den 25-årige Mads, som drager til Spanien for at hente sin elskede, idealistiske lillebror hjem fra borgerkrigen. Nivaagaards Malerisamling.

Tegn-og-mal. Tirsdag 25/2 og 3/3 kl. 11.30. V/ Annelise J. Humlebæk Dagcenter.

Introduktion-til-særudstilling. Hans Scherfig. Myter og drømme. Søndag 1/3 kl. 14-14.30. 30 min. Gratis for årskortholdere eller når entreen er betalt. Nivaagaards Malerisamling.

Søndagsåbent.Søndag 1/3 kl. 12-15. Vi holder åbent hus 1. søndag i måneden. Dørene åbnes kl. 11:30. V/ Birte Møller og Hedvig Jørgensen. Dagcenter Lindehuset, Jernbanegade 28 B.

Slægtsforskningscafé.Mandag 2/3 kl. 10. Få gode tips til din online slægtsforskning. Fredensborg Bibliotek, Jernbanegade 3, 1..

Strikke Café.Mandag 2/3 kl. 11. Vi strikker dåbsservietter. Vi sørger for indkøb af opskrifter, pinde og garn. Lidt kendskab til strikning er en fordel. Nivå Sognegård, Rantzausvej 2.

PårørendeCafe. Mandag 2/3 kl. 11-14. Et tilbud til dig, der er pårørende, ægtefælde/samlever /barn, til en person med en svær sygdom. Arr.: Ældre Sagen i Fredensborg. Egedal Medborgerhus.

Hørearraparter. Tirsdag 3/3 kl. 10-11.30. Få hjælp til at bruge dem. Dagcenter Lindehuset, Jernbanegade 28 B.

Dart.Tirsdag 3/3 kl. 11. V/ Ulla. Humlebæk Dagcenter.

Banko.Tirsdag 3/3 kl. 14.30. Humlebæk Ældreklub, Humlebæk Dagcenter.

Oplæsning.Tirsdag 3/3 kl. 17-18. Lars Knutzon læser højt af Scherfigs tekster. Nivaagaards Malerisamling.

Virus. Det er bare en virus (via livestream fra Aarhus Universitet). Tirsdag 3/3 kl. 19-21. Virus overalt, og det trænger ind i og udnytter levende celler til at formere sig. En del virus gør os syge. Hør om de vigtigste kendetegn for virus. Arr.: Fredensborg Bibliotek, Jernbanegade 3.

Engelskundervisning. Let øvede. Onsdag 4/3 kl. 10.15-11.45. V/Preben Romme - lille værksted. Dagcenter Lindehuset.

Strikke-og-hækle. Onsdag 4/3 kl. 13-14. Har du lyst til at strikke og hækle i selskab med andre, så kom og vær med. Det er både for begyndere og garvede og du har dine egne materialer med. Humlebæk Dagcenter.

Billard for mænd. Onsdag 4/3 kl. 13.30-15.30. V/ Hans J. Humlebæk Dagcenter.

Præstetanker. Onsdag 4/3 kl. 17-18. Præst Anette Nybo Henriksen, Karlebo, taler med publikum om Carl Bloch's Portræt af H.C. Andersen, 1869. Nivaagaards Malerisamling.

Højskoleaften. Onsdag 4/3 kl. 19. Foredrag ved billedhugger Hein Heinsen. Asminderød Kirke.

Samtalesalon. Torsdag 5/3 kl. 10. Årets anden samtalesalon på Nivå Bibliotek. Arr.: Fredensborg Bibliotek. Nivå Bibliotek og Medborgercenter, Nivå Center 30.

Barselscafé. Tryk din baby sund og glad. Ved Katrine Birk. Torsdag 5/3 kl. 10. En workshop om zoneterapi. Fredensborg Bibliotek, Jernbanegade 3, 1..

Banko.Torsdag 5/3 kl. 13-15.30. Alle er velkomne. Dagcenter Lindehuset.

Samtalecafé. Torsdag 5/3 kl. 14-16. For kræftramte og pårørende. Lystholm 20.

Forfatteraften. Leif Davidsen om 'Min broders vogter'. Torsdag 5/3 kl. 17-18. Fra sin tid som korrespondent kender Leif Davidsen Spanien og Sovjetunionens historie til fingerspidserne. Hør ham fortælle om tilblivelsen af romanen 'Min broders vogter'. Nivaagaards Malerisamling.

Kirke Gudstjeneste. Salmer & Spaghetti. Torsdag 27/2 kl. 17. Et tilbud til børn og deres forældre, bedsteforældre, tanter, onkler og store søskende. Nødebo Kirke.

Ungegudstjeneste. Torsdag 27/2 og 5/3 kl. 18.30. Kort gudstjeneste for unge. Med the og kage bagefter. Egedal Kirke.

Gudstjeneste. Sognepræst Hans-Henrik Ross. Søndag 1/3 kl. 10. Humlebæk Kirke.

Gudstjeneste. Søndag 1/3 kl. 10.30. Nivå Kirke.

Gudstjeneste. Søndag 1/3 kl. 10.30. Egedal Kirke.

Gudstjeneste. Søndag 1/3 kl. 10.30. Sognepræst Hedda Salomonsen. Grønholt Kirke.

Gudstjeneste. Søndag 1/3 kl. 10.30. Sognepræst Jon Skjold Henriksen. Asminderød Kirke.

Gudstjeneste. Søndag 1/3 kl. 10.30-11.30. Nødebo Kirke.

