Nancy Speros politiske kunst - blandt andet om Vietnamkrigen - er udstille på Louisiana frem til 26. april. Foto: Pressefoto

Kulturkalenderen: Se hvad du kan gå til i ugen

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 19. februar 2020

Musik

Alice Carreri. Caroline Bugala, Kjeld Lauritsen & Espen Laub von Lillienskjold i LagunenLive. Lørdag 22/2 kl. 20.30. Lagunen, Nivå Strandpark 19.

Camille Rommedahl. Søndag 23/2 kl. 16. Camille Rommedahl er musical stjerne, født og opvokset i Fredensborg. Hun gæster Nødebo Kro i selskab med sangeren og pianisten Christian Berg. Det bliver en koncert med kendte klassikere - og også et par stykker, der ikke er blevet klassikere endnu. Forsamlingshuset Nødebo Kro, Nødebovej 26.

Underholdning. Af Claus Pries. Torsdag 27/2 kl. 14.30. Humlebæk Pensionistforening, Ida Tesdorpfsvej 2.

Udstillinger VILLAR. Søndag 12/1 til søndag 19/4 kl. 11-20 & 11-17. En lille landsby under Den Spanske Borgerkrig. Den interaktive videoinstallation VILLAR består af seks monumentale projektioner, som lader dig møde personer i landsbyen Villar del Cobo i Spanien, hvor historien begyndte i 1934. Nivaagaards Malerisamling.

Nancy Spero. Til søndag 26/4 kl. 11-22 & 11-18. Kunst som politisk redskab. Louisiana.

Hot-Pink-Turquoise. Torsdag 23/1 til søndag 17/5 kl. 11-22 & 11-18. Veronica Janssens værker er af en karakter, hvor du kan være i tvivl om du befinder dig i et fysiklokale eller på et kunstmuseum. Louisiana.

Ny udstilling. Til lørdag 29/2 kl. 09-22. Kunstneren fra Karlebo Kunstnerforening, Annelise Bentsen, udstiller. Annelise Bentsen er tidligere operasanger, men beskæftiger sig nu som kunstmaler. Egedal Medborgerhus, Byens Hus, Egedalsvej 2, Egedal.

Hans Scherfig. Myter og drømme. Søndag 9/2 til søndag 7/6 kl. 11-20 & 11-17. Mange af de dyr, Scherfig malede, er i dag truede. Nivaagaards Malerisamling.

Per-Kirkeby-Bronze. Fredag 21/2 til søndag 21/6 kl. 11-22 & 11-18. Louisiana.

Børn Rembrandts lærlinge. Lørdag 22/2 kl. 11-15.15. Tegneundervisning for børn og unge. Nivaagaards Malerisamling.

Fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning. Søndag 23/2 kl. 10.30. Karlebo Kirke.

Fastelavns gudstjeneste. Søndag 23/2 kl. 14. Ved sognepræst Jon Skjold Henriksen. Efter gudstjenesten slås katten af tønden i Sognegården med fastelavnsboller og noget varmt at drikke. Asminderød Kirke.

Kirkerytmik. For babyer - Hold 3 (2019/2020). Torsdag 27/2 kl. 12. Et tilbud om en hyggelig og nærværende stund for dig og din baby. Asminderød Kirke.

Motion/Sport Dart. Mandage til 29/6 kl. 12-13. Mergeltoften Pleje- og Aktivitetscenter, Mergeltoften 8.

Petanque. Tirsdage til 16/6 kl. 10 -11.30. Mergeltoften Pleje- og Aktivitetscenter.

Gåtur. Torsdag 20/2 og 27/2 kl. 09.15-10.15. V/ Kaj Møller. Alle kan følge med. Humlebæk Dagcenter, Ida Tesdorpfsvej 2.

Gymnastik. Fredag 21/2 kl. 10 -11. V/ Rya. Humlebæk Dagcenter.

Les Lanciers. Fredag 21/2 kl. 12.30. Dagcenter Lindehuset, Jernbanegade 28 B, Fredensborg.

Cirkeldans. Onsdag 26/2 kl. 11 -12. V/ Ann Kristin. Humlebæk Dagcenter.

Øvrigt Smykkekursus. Tirsdage til 30/6 kl. 12-15. Mergeltoften Pleje- og Aktivitetscenter.

Decoupage. Torsdag 20/2 og 27/2 kl. 09.30-12. V/ Anne. Humlebæk Dagcenter

Slægtsforskning. Torsdag 20/2 og 27/2 kl. 13.30-14.30. V/ Rya efter aftale. Humlebæk Dagcenter.

Samtalecafé. For kræftramte og pårørende. Torsdag 20/2 kl. 14-16. Lystholm, Lystholm 20.

Banko. Torsdag 20/2 kl. 14.30. Humlebæk Pensionistforening, Ida Tesdorpfsvej 2.

Koromvisning. Musikalsk omvisning med Humlekvartetten. Torsdag 20/2 kl. 17-18. Tag med på en anderledes opdagelsesrejse i kunsten, når Humlekvartetten blander fortællinger om udvalgte kunstværker med musikalske indslag, der går i dialog med billederne. Pris 100 kr. Halv pris for årskortholdere. Nivaagaards Malerisamling.

Morgensang-&-Morgenbrød. Fredag 21/2 kl. 10-12. To fredage i måneden kl. 10.00 synger vi sange fra Højskolesangbogen. Bagefter byder vi på friskbagt morgenbrød og kaffe. Nødebo Præstegård, Nødebovej 24, Nødebo.

Tegn-og-mal. Fredag 21/2 kl. 11.30-15. V/ Annelise J. og Ena. Humlebæk Dagcenter.

Fastelavn på museet. Søndag 23/2 kl. 11.15-14. Nivaagaards Malerisamling.

Banko. Søndag 23/2 kl. 13-16. Nissepigerne afholder banko. Humlebæk Dagcenter.

Introduktion til særudstilling. Hans Scherfig. Myter og drømme. Søndag 23/2 kl. 14-14.30. 30 min. Gratis for årskortholdere eller når entreen er betalt. Nivaagaards Malerisamling.

Forfatterforedrag. Med Dy Plambeck. Mandag 24/2 kl. 19. Forfatteren bag en af 2019's mest hårdtslående romaner gæster Humlebæk Bibliotek. Arr.: Fredensborg Bibliotek. Humlebæk Bibliotek, Humlebæk Center 40.

Foredrag. Mandag 24/2 kl. 19.30. Hvem og hvad er Helligånden? Foredrag ved sognepræst Jørgen Sejergaard. Egedal Kirke.

Dart. Tirsdag 25/2 kl. 11. V/ Ulla. Humlebæk Dagcenter.

Tegn og mal. Tirsdag 25/2 kl. 11.30. V/ Annelise J. Humlebæk Dagcenter.

faldforebyggelse . Tirsdag 25/2 kl. 13. Fysioterapeut Vigdís Svava Gisladottir er ansat i kommunen og beskæftiger sig med borgere, der er faldtruet. Dagcenter Lindehuset.

Engelskundervisning. Onsdag 26/2 kl. 10.15-11.45. V. Preben Romme - lille værksted. Dagcenter Lindehuset.

Meretes strikke og hæklekrog. Onsdag 26/2 kl. 13-14. Både for begyndere og garvede, og du har dine egne materialer med. Humlebæk Dagcenter.

Billard for mænd. Onsdag 26/2 kl. 13.30-15.30. V/ Hans j. Humlebæk Dagcenter.

Anderledes gudstjeneste. Onsdag 26/2 kl. 17. Fastetidens indledning markeres med en kort Askeonsdagstjeneste. Egedal Kirke.

Foredrag. Med Cana Buttenschøn. Onsdag 26/2 kl. 19. Kom og hør Cana Buttenschøn fortælle om nogle af de ting der - i virkeligheden - er vigtige at kende til, når det kommer til både graviditet, fødsel og barsel. Fredensborg Bibliotek, Jernbanegade 3, Frdensborg.

Søren Ulrik Thomsen. Onsdag 26/2 kl. 19.30. Oplev en levende digtoplæser og en af Danmarks største forfattere! Forsamlingshuset Nødebo Kro, Nødebovej 26.

Læsekreds. 'Min broders vogter' af Leif Davidsen. Torsdag 27/2 kl. 17-18. Leif Davidsens roman 'Min broders vogter' er fortællingen om den 25-årige Mads, som drager til Spanien for at hente sin elskede, idealistiske lillebror hjem fra deltagelse i borgerkrigen. Nivaagaards Malerisamling.

Kirke Ungegudstjeneste. Torsdag 20/2 kl. 18.30. Kort gudstjeneste for unge. Med the og kage bagefter. Egedal Kirke.

Stillegudstjeneste. Torsdag 20/2 kl. 19. Humlebæk Kirke.

Gudstjeneste. Søndag 23/2 kl. 9. Ved sognepræst Simon A. Drigsdahl. Grønholt Kirke.

Gudstjeneste. Søndag 23/2 kl. 10.30. Nivå Kirke.

Gudstjeneste. Søndag 23/2 kl. 10.30. Ved sognepræst Simon A. Drigsdahl. Fredensborg Slotskirke.

Gudstjeneste. Søndag 23/2 kl. 10.30-11.30. Nødebo Kirke.

Gudstjeneste. Søndag 23/2 kl. 16. Egedal Kirke.

Gudstjeneste. Meditation og bøn. Mandag 24/2 kl. 19. Er en kort gudstjeneste, med en salme og læsning fra Bibelen. Man kan komme med ønsker om forbøn. Egedal Kirke.

Gudstjeneste-Salmer-Spaghetti. Torsdag 27/2 kl. 17. Et tilbud til børn og deres forældre, bedsteforældre, tanter, onkler og store søskende. Nødebo Kirke.

Ungegudstjeneste. Torsdag 27/2 kl. 18.30. Kort gudstjeneste for unge. Med the og kage bagefter. Egedal Kirke.

Kirkekaffe. Søndag 23/2 kl. 12. Egedal Kirke.

Kirkekaffe. Søndag 23/2 kl. 12. Nivå Kirke