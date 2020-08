Se billedserie Madam Mangor havde sat alle sejl til for at opføre sin satirisk-muntre og helt aktuelle forestilling ?Hvem tager skraldet?. Pressefoto.

Kulturhuset åbnede med lærkesang

For første gang siden marts var der lørdag atter sang og musik i den gamle biograf

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 03. august 2020 kl. 17:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var både til øret og øjet, da Fredensborg Gamle Bio i lørdags kunne slå dørene op igen efter corona-lukningen i marts.

De to "sanglærker" fra Madam Mangor, Frida Wessely og Karen Mose ledsaget af kapelmester Mads Jensen, sang for med sange af PH og musik af Kaj Normann Andersen fra 1940-erne.

I dagens anlening var den gamle biograf pyntet op med markens og havens blomster, lyseblå duge og lette sommerskyer.

Det blev en dejlig oplevelse for de 70+ årige, der havde taget mod tilbuddet om i sikker corona-afstand at deltage og synge med i en sangcafe, der var støttet af en pulje fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Madam Mangor havde sat alle sejl til for at opføre sin satirisk-muntre og helt aktuelle forestilling "Hvem tager skraldet". Men selv om det er udsat til næste år, så glæder formanden Poul Juul sig dog over åbningen.

Fyldt med energi "Det har været skønt at opleve, at Madam Mangor er så fyldt med ideer og energi, at de er gået all-in med det alternative projekt "En Lærke Letted", siger Poul Juul i en pressemeddelelse.

Formanden glæder sig også over, at så mange seniorer vil deltage, og at det er lykkedes at skaffe finansiering til projektet fra en statslig pulje.

Derudover er det nye AV-udstyr snart klar til brug.

"Vi glæder os til i den kommende uge også at kunne indvie nyt, moderne AV-udstyr i Gl. Bio, der er blevet installeret under corona-lukningen, og som giver medlemsforeningerne og andre brugere helt nye muligheder for at bruge både Store Sal og Kælderen til aktiviteter til glæde for borgerne i Fredensborg," siger Poul Juul.

Der er også installeret teleslynge til personer med hørenedsættelse.

Der er stadig gratis billetter til forestillingerne i den kommende weekend 8.-9. august. Herefter bliver sangcafeen opført på Benediktehjemmet og Lystholm for deres beboere.