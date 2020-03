Kulturforsyningen satser hårdt på Souvenirs

Men også deres nyeste album 'Tangopartner' har fået flotte anmeldelser med på vejen, og det er et fantastisk orkester at opleve live, lover arrangørerne.

Håber på udsolgt sal

Så arrangørerne krydser fingrer for en udsolgt sal. Ikke mindst fordi man håber, at en succes vil inspirere andre til at trække større navne til at spille i Humlebæk.