Louisiana er i den grad blevet ramt af coronakrisen er kommet i alvorlige økonomiske problemer. Derfor vil Ulla Hardy- Hansen vil have byrådet til at se på en ansøgning fra museet. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Kulturformand kæmper videre for Louisiana Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturformand kæmper videre for Louisiana

Selvom Økonomiudvalget afviste ansøgningen fra Louisiana, så har formanden for Kulturudvalget, Ulla Hardy-Hansen (K) sendt sagen videre til Byrådet

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 28. august 2020 kl. 11:49 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

LOUISIANA Selvom Louisianas ansøgning om at blive fritaget for grundskyld i to år blev afvist af Økonomiudvalget, så får museet endnu en chance for at få deres ansøgning behandlet politisk. For formanden for Kulturudvalget, Ulla Hardy-Hansen (K), videre for at hjælpe museet og derfor har hun sendt sagen videre til byrådet, der mandag skal behandle sagen.

"Jeg kører det kulturelle artilleri i stilling i denne sag," siger hun og tilføjer:

"Hvis vi ikke skal hejse den kulturelle fane her og gå til kamp i den her sag, hvornår skal vi så?," spørger hun.

Ramt af coronakrisen Louisiana er kommet i alvorlige økonomiske problemer under coronakrisen. Værst så det ud, da museet var tvangslukket i 71, dage, hvor museet i den periode havde et underskud på driften på 4,5 millioner kroner. Og selvom museet i maj kunne åbne dørene igen, så har der været god plads foran malerierne. For de manglende udenlandske gæster har sat deres tydelige aftryk på økonomien, der er så hårdt ramt af coronakrisen, at museet i år forventer et underskud på 18 millioner kroner.

Derfor har museet været rundt med hatten i hånden, for at få et bidrag fra vennerne og har søgt om at blive fritaget for at betale grundskyld til Fredensborg Kommune i to år, som ville lette museet for et udgift på 1,4 milioner kroner.

Og stod det til Ulla Hardy-Hansen ville hun hellere end gerne imødekomme ansøgningen fra Louisiana.

"Det her er jo en helt usædvanlig en situation. Og louisiana er jo helt uden skyld i den situation de nu er havnet i," siger hun.

Lægger op til afslag Inden sagen skal behandles i byrådet lægger forvaltningen i Fredensborg Kommune op til at give afslag på ansøgningen, med begrundelsen at sagen vil danne præcendens, men den køber Ulla Hardy-Hansen ikke.

"De to andre museer er Niels Storgaards museum i Avderød og Nivågaards Malerisamling og de får i forvejen tilskud fra Fredensborg Kommune, men der er jo ikke 20 musser i kommunen," siger hun og fortsætter:

Louisiana er jo havnet i en ulykkelig situation, som de jo ikke selv er skyld i. Det er jo en historisk situation, hvor museet er helt knæ økonomisk, og Louisiana har aldrig bedt om én krone fra Fredensborg Kommune, igennem 60 år. Og når de så kommer og spørger om en håndsrækning, så mener jeg at vi skal strække os langt for at hjælpe Louisiana økonomisk," siger hun.

Ville gerne give fuldt tilskud Stod det til Ulla Hardy-Hansen ville hun hellere end gerne have efterkommet ønsket på de 1,4 millioner kroner. Men på grund af nogle juridiske spidsfindigheder, kan Fredensborg Kommune ikke uden videre fritage Louisiana fra at betale grundskyld for det fulde beløb musset har søgt om på 710.000 kr. om året. For det er kun en del af museet Fredensborg Kommune kan fritage fra grundskyld. Og derfor er det kun et samlet beløb på 220.000 kr., som Fredensborg Kommune kan hjælpe med. Det svarer til én procent af det samlede underskud. Og det ærgrer Ulla Hardy-Hansen

"Det rækker jo som skrædder i helvede," siger hun og tilføjer: "Jeg har snakket med museet og for dem tæller hver en krone," siger hun.

Derfor har Ulla Hardy-Hansen begæret sagen i byrådet, hvor sagen skal behandles på mandag.