Kulturaften i Humlebæk afholdes trods corona

"Meget er ikke som det plejer at være. Gode gamle traditioner har ikke kunnet gennemføres, vi har oplevet aflysninger og restriktioner, det har været svært at mødes til samvær, glæde, underholdning og inspiration," skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

Blandt højdepunkterne inviterer havnefoged Per Pedersen indenfor i havnekontoret og fremviser og fortæller om fotos fra tidligere tiders folk på havnen. Det foregår fra klokken 18.30 - 20.00, hvor også kanonerer i uniform fortæller om kanonerne og deres historie. Havnen er oprindeligt anlagt som krigshavn for kanonbåde under kong Frederik den 6., men aldrig færdiggjort, da staten gik bankerot.