I fredags rykkede Kronprinsparret til Fredensborg Slot, hvor de er flyttet ind i Kancellihuset, der her ses til venstre i billedet, hvor de vil opholde sig i de kommende måneder. Arkivfoto: Peter Dahlerup

Kronsprinsparret har indtaget Fredensborg Slot

I fredags flyttede Kronprinsparret sammen med deres fire børn ind i Kancellihuset ved Fredensborg Slot. Her vil de opholde sig i de kommende måneder, oplyser Kongehuset på deres hjemmeside.

Dermed kommer Kronsprinsparret tættere på Dronning Margrethe, der opholder sig på Fredensborg Slot hvor hun har residens sommeren over.

I de sidste 10 år har Kronprinsfamilien jævnligt boet i Fredensborg i kortere perioder, men det har længe været familiens ønske at opholde sig i Kancellihuset i længere perioder ad gangen.

"Kronprinsparret overtog Kancellihuset i tiden omkring brylluppet i maj 2004. Forud for dette blev bygningen fra 1731 istandsat efter at have været Dronning Ingrids bolig gennem mange år.