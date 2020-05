Christoffer Buster Reinhardt er valgt som ny folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Fredensborg-kredsen (Hørsholm og Fredensborg kommuner). Foto: Søren Svendsen

Konservative satser på ung folketingskandidat

29-årige Christoffer Buster Reinhardt skal sikre Det Konservative Folkeparti i Fredensborg og Hørsholm partiets tredje mandat i Nordsjællands Storkreds

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 05. maj 2020

VALG Ved næste folketingsvalg bliver det 29-årige politiske talent Christoffer Buster Reinhardt, der skal hænge på lygtepælene for Det Konservative Folkeparti i Fredensborg og Hørsholm.

Bestyrelserne i de to byers vælgerforeninger har nemlig enstemmigt besluttet at pege på Christoffer Buster Reinhardt som deres nye folketingskandidat i Fredensborg-kredsen.

Han afløser den lokale Otto B. Christiansen, der trak som sig kandidat efter folketingsvalget i 2019.

Christoffer Buster Reinhardt sidder i dag i både Region Hovedstaden, hvor han er formand for sundhedsudvalget, og i Rudersdal Kommunalbestyrelse.

Skal sikre tredje mandat De to vælgerforeningsformand i henholdsvis Fredensborg og Hørsholm, Tomas Dyrbye og Rene Nørbjerg siger i en fælles udtalelse, at de er glade og stolte over at få et så stort politisk talent som Christoffer Buster Reinhardt til at være den nye folketingskandidat.

"Vi ser frem til et godt samarbejde og regner med, at han kan sikre partiet det tredje mandat i Nordsjællands Storkreds," siger de to lokalformænd i en pressemeddelelse.

Store forgængere Hos Christoffer Buster Reinhardt selv er der også stor glæde over at blive valgt til folketingskandidat, særligt i Fredensborg-kredsen, som gennem årene har givet valg til flere af de store Konservative politikere, inklusive Hans Engell og Lars Barfoed.

"Jeg går ydmygt til opgaven som kandidat til folketinget med respekt for at netop Fredensborg-kredsen er en traditionel konservativ højborg. I tæt samarbejde med de to vælgerforeninger vil jeg arbejde for, at vi får de tre mandater".

Nordsjællands stemme Samtidig vil den 29-årige konservative politiker være Nordsjællands stemme:

"Jeg er lokal Nordsjælland-kandidat, og jeg elsker vores lille smukke del af Danmark. Men jeg bryder mig meget lidt om den måde, som Nordsjælland bliver behandlet i den politiske debat. Bare se på regeringens forslag til ny udligningsordning, spørgsmål om stigende ejendomsskatter eller tag debatten om udflytning af arbejdspladser. Sådan noget vil jeg aldrig stemme for, hvis jeg bliver valgt til Folketinget," understreger Christoffer Buster Reinhardt.

Bange for skatter og afgifter I den aktuelle coronakrisen mener han også, at det er vigtigt at huske på, at forudsætningen for at kunne et så stærkt sundhedsvæsen som det danske.

"Det er, at vi har et stærkt privat erhvervsliv - også på den anden side af coronaen. Jeg er meget bekymret for, at regeringen på efter coronakrisen skruer markant op for skatter og afgifter - det er efter min mening den helt forkerte vej at gå," slutter den nyvalgte folketingskandidat.