Kongevejen i Fredensborg er lukket i uge 27

Fredensborg Kommune vil fjerne en gammel tunnel under Kongevejen i Fredensborg, der tidligere forbandt to virksomheder

En gammel tunnel under Kongevejen i Fredensborg skal fjernes og der bliver derfor omkørsel via Humlebækvej, Benediktevej, Jernbanegade og Lundebakken mellem den 29. juni og 3. juli.

For 17 år siden blev der etableret en tunnel under Kongevejen for at forbinde to virksomheder. Tunnelen er ikke længere i brug og bliver nu nedlagt af sikkerhedsmæssige og økonomiske grunde. Det kræver et større vejarbejde og vejen lukkes derfor i uge 27.