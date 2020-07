Kommunen sætter ind mod spritkørsel

"Hver femte dødsulykke i trafikken skyldes alkohol. Det er de barske realiter, og derfor er det vigtigt, at vi hjælper hinanden med at huske på, at vi ikke skal køre bil, hvis vi har drukket alkohol. På den måde kan vi fortsætte med at passe godt på hinanden - også nu hvor vi igen kan være sammen i de hyggelige sommeraftener", siger Flemming Rømer, der er formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget.

"Alt for mange bilister tager chancen og kører, selv om de er i tvivl om deres promille. Det er hamrende farligt, og det er derfor vigtigt, at omgivelserne også hjælper med til at forhindre, at det sker. Så før du serverer vin, øl eller drinks for dine gæster, så spørg dem lige, hvordan de kommer hjem. Det tvinger dem til at tage stilling til, om de skal drikke eller køre", siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.