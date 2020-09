Se billedserie Gamle biler uden nummerplader, skrald og skrot flyder i indkørslen. Foto: Peter Mailand

Kommune har fået nok af svinesti: Boligejer meldt til politiet

Efter flere års forsøg på at få en boligejer i Kokkedal til at rydde op på sin ejendom, har Fredensborg Kommune nu anmeldt ejeren til politiet

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 23. september 2020 kl. 07:00 Af Peter Mailand

En boligejer i Kokkedal er blevet anmeldt til politiet. Det sker efter at Fredensborg Kommune i flere år har forsøgt at få beboeren til at rydde op på sin ejendom, der ligger på Birkehaven. Men nu er tålmodigheden sluppet op.

Sagen begyndte i 2015, da naboerne for første gang skrev til Fredensborg Kommune for for at få kommunen til at gribe ind overfor boligejeren.

Naboerne var trætte af at de ikke kunne komme i dialog med ejeren, og håbede derfor at Fredensborg Kommune ville gå ind i sagen.

Skrot og affald Naboerne er trætte af det syn de hver dag skal se.

For i indkørslen til ejedommen står der gamle biler uden nummerplader, og der flyder med skrot og affald.

Siden den første henvendelse fra naboerne har Fredensborg Kommune i flere omgange forsøgt at komme i kontakt med ejeren for at få ham til at fjerne bilerne. Trods adskillige henvendelser er det ikke lykkedes.

Nu er tålmodigheden sluppet op og sagen er overdraget til politiet.

Drev malerfirma Som nævnt starter sagen i 2015, hvor den tidligere ejer, der var malermester, gik på pension.

Malermesteren drev i mange år sit malerfirma fra adressen, selvom ejendommen ligger midt et villakvarter.

Malermesteren fik tilbage i 1979 tilladelse fra den daværende Karlebo Kommune til at drive sit firma fra ejendommen, som derfor ændrede status fra at være parcelhus til erhvervsejendom. Da malermesteren stoppede, ændrede den status sig.

Siden blev huset solgt til malermesterens søn, der også har forsøgt at drive eget malerfirma fra adressen, dog uden større succes og i dag er sønnens malerfirma opløst.

Skrotbunken er vokset Siden sønnen overtog ejendommen, er skrotbunken i indkørslen bare vokset.

Det fortæller Otto Ødum, der har boet i nabohuset siden 1973.

"Det ligner jo en skrot­­handler fra en gård i Jylland. Men det hører jo ingen steder hjemme at det skal se sådan ud i et almindeligt villakvarter," siger han.

Ifølge Otto Ødum har det dog set sådan ud i mange år.

"Der har altid været skrot og gamle rustne biler i indkørslen," siger han.

Det var Otto Ødum, der sammen naboen Anette Lindhard skrev til Fredensborg Kommune i 2015. Dengang håbede de at Fredensborg Kommune kunne gibe ind og få ejeren til at rydde op. Trods adskillige henvendelser ligger er der ikke sket noget, fortæller Otto Ødum.

"Sagen bliver bare syltet. Der sker ikke ingenting. Det bliver bare ved snakken, men der sker ikke mere, og det er dybt frustrende," siger han.

Hækken er gået ud Otto Ødum frygter, at skaden allerede er sket, og fordi de gamle biler har forurenet jorden.

"Jeg havde i mange år en hæk, der stod op til indkørslen, så jeg ikke skulle se på det fra mit køkkenvindue. Men nu er hækken gået ud. Og jeg har en mistanke om, at det skyldes at der er forurening i jorden fra alle de gamle rustne biler," siger han.

"Jeg forstår ikke, hvorfor kommunen ikke bare giver ham en frist på en måned og så får ryddet indkørslen på ejerens regning," siger han og fortsætter:

"Man føler sig magtesløs, og det slider på helbredet, at jeg skal kæmpe for at få kommunen til at gribe ind. Men der sker ikke noget," siger han.

Otto Ødum bakkes op af Jakob Saugmann, der er søn til Anette Lindhard, som også bor på vejen.

"Der sker ingenting i sagen," siger han til Uge-Nyt.

Formand er stødt Carsten Møller, der er formand for grundejerforeningen, bakker naboerne op.

"Vi har i årevis forsøgt at fået kommunen til at gribe ind i sagen," siger han.

Carsten Møller er fortørnet over, at ejeren kan få lov til at parkere de uregistrerede biler på matriklen, uden at det får konsekvenser.

"Man bliver som borger stødt på retsbevidstheden, for hvis vi andre bare sætter en skraldespand forkert, så bliver vi bedt om at flytte den tilbage igen, mens vi oplever, at han få lov til det her i årevis, uden at kommunen griber ind," siger han til Uge-Nyt.

Vil ikke fjerne bilerne

Selvom Fredensborg Kommune i årevis har forsøgt at få kontakt med ejeren, så tager kommunen nu skeen i den anden hånd.

Det viser en mailkorrespondence mellem naboerne og Fredensborg Kommune, som Uge-Nyt har fået indsigt i.

For selv om det er forsøgt at sende breve til ejeren, erkender Fredensborg Kommune, at ejeren ikke selv 'magter opgaven' med at fjerne bilerne.

Det fremgår af et svar til naboerne fra borgmester Thomas Lykke Pedersen.

"Det er vores princip, at vi anvender dialog så langt det går og først skrider til politianmeldelse af kommunens borgere, når andre virkemidler er forsøgt," skriver borgmesteren og fortsætter:

"På trods af kommunens mange forsøg på at få processen til at lykkedes må vi se i øjnene at ejeren ikke ønsker at skille sig af med skrotbilerne", skriver borgmesteren.

Magter ikke opgaven "Det er vores vurdering at ejeren ikke magter opgaven med at fjerne bilerne selv. Ligeledes har ejeren en forestilling om, at halvdelen af bilerne kan istandsættes eller sælges. Vi har skønnet at det ikke kommer til at ske. Derfor arbejder vi ikke længere med en frivillig løsning og er i gang med at udarbejde en anmeldelse, så sagen overgår til anden instans (politiet)," skriver Thomas Lykke Pedersen i svaret.

Ekstremt tålmodige Overfor Uge-Nyt understreger Thomas Lykke Pedersen, at Fredensborg Kommune har været meget tålmodig.

"Jeg har meget stor forståelse for naboerne, for det skæmmer omgivelserne. Derfor har vi i rigtig lang tid forsøgt at komme i dialog med ejeren," siger han til Uge-Nyt.

Stod det til Thomas Lykke Pedersen, havde indkørslen for længst været ryddet.

"Jeg har selv foreslået, at Fredensborg Kommune får fjernet bilerne på ejerens regning, men det må vi ikke," siger han.

Thomas Lykke Pedersen understreger overfor Uge-Nyt, at han har tavshedspligt i sagen, men siger.

"Jeg har selv været derude og jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg vil gerne understrege, at Fredensborg Kommune har været ekstremt tålmodig. Men nu skruer vi bissen på, for nu har vi fået nok," siger han.

Lokalavisen Uge-Nyt har snakket med boligejeren. Han har ingen kommentar til sagen eller på anden måde ønske om at medvirke i artiklen.