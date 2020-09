For et par år siden stillede Thomas Ubbesen sig op med tommelfingeren i udkanten af København for at tage af sted til Indien - 40 år efter den første tur. 7. oktober kan man på Nødebo Kro høre om hans erfaringer. Pressefoto

Kom med på hippieruten med 40 års mellemrum

For 40 år siden var det helt almindeligt, at unge holdt et års pause efter gymnasiet og rejste til Østen for at opleve Indiens mystik.

Er verden blevet bedre?

For hvordan går det egentligt - dybest set - derude i den store verden? Det spørgsmål satte journalisten og forfatteren sig for at finde svar på, da han for et par år siden en våd og grå efterårsmorgen stillede sig op i udkanten af København, stak tommelfingeren frem - og drog af sted til Indien over land.