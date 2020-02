Kim fra Kokkedal sender Frank Grabowski ud i nye vanskeligheder

Plottet i 'Frigivelsen' er, at Frank Grabowski succes i sit job som regional direktør for det internationale medicinalvarefirma, Rockwell-Levy. Fra sin base i Abidjan, Elfenbenskysten, dækker han markedet for hiv-medicin i hele Vest- og Centralafrika.