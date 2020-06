Karlebos frisbee-golfere kan nu søge ly for vejret

støtte Udendørs aktiviteter kan være meget afhængig af vejrforholdene. Det gælder også disc-golf-sporten, hvor Karlebo Frisbee-Golf Klub nu kan glæde sig over tilskud fra Spar Nord Fonden til indkøb af to pavilloner.

'Vi afholder disc-golf-aktiviteter i næsten alt slags vejr og sætter meget pris på muligheden for en mulighed for overdække og læ i pauserne mellem spillet, når vi har vores arrangementer. Disc-golf-banen på Fredtoften i Kokkedal benyttes året rundt, hvilket gør behovet for overdækning fra tid til anden essentiel, hvis vi skal gennemføre alle klubbens aktiviteter. Men selv på en solskinsdag, vil de nye pavilloner kunne gøre glæde, som et skyggefuldt samlingssted," udtaler formand Lars Lau Jensen i en pressemeddelelse fra Karlebo Frisbee-Golf Klub.