Ideer til en ny lokalplan for Karlebo er blandt de punkter, som Karlebo Landsbylaug blandt andet vil arbejde med i den nystiftede forening. Foto: Anders Dall

Send til din ven. X Artiklen: Karlebo samler sig i et landsbylaug Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Karlebo samler sig i et landsbylaug

Karlebo klar til møde fremtiden med én stemme

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 18. februar 2020 kl. 06:00 Af Anders Dall Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når den kommunale radar retter sin opmærksomhed mod Karlebos udvikling, står landsbyen klar med en ny forening, der gerne vil bidrage med ideer til, hvordan den udvikling bedst muligt kommer landsbyen og beboerne til gode.

Læs også: Sådan kommer du ud at se verden

Efter at have vejet stemningen på et møde i november, kunne Karlebo Landsbylaug i december indkalde til stiftende generalforsamling på Karlebo Kro, og for nylig konstituerede bestyrelsen sig. Det forklarer den nyvalgte formand for Karlebo Landsbylaug, Flemming Villadsen.

"Det er vigtigt for os, at vi ikke bliver betragtet som en modstander men som en medspiller i det, der skal foregå herude. Det er udgangspunktet, at vi arbejder positivt for landsbyens udvikling," siger Flemming Villadsen.

Han understreger, at landsbylauget ser frem til at samarbejde med landsbyens beboere, kommunen og Fredensborg Landsbyråd, hvor Louise Mehnke skal sidde som repræsentant for det nye landsbylaug.

Fokus på Karlebo Det var netop ved at læse et referat fra et kommunalt udvalgsmøde tilbage i september 2019, at Flemming Villadsen blev inspireret til at se på mulighederne for at starte et landsbylaug.

Her behandlede Plan-, miljø- og klimaudvalget netop Karlebos udvikling med udgangspunkt i en undersøgelse, som et konsulentfirma på vegne af kommunen gennemførte i juli for at få et indblik i borgernes oplevelse af at bo i landsbyen. I referatet blev muligheden for, at beboerne kunne etablere et landsbylaug, nævnt for på den måde at få en bedre dialog med kommunen. Det var noget, som Flemming Villadsen hæftede sig ved.

"Man har fokuseret en del på Karlebos udvikling. Der har været holdt borgermøde herude, og der er lavet en rapport med nogle indstillinger. Vi var nogle stykker, der stak hovederne sammen og sagde: Skulle vi ikke lave et landsbylaug. Så nu er vi er," siger Flemming Villadsen.

En fælles stemme En af de første ting, som landsbylauget har sat i gang, er oprettelsen af facebookgruppen "Karlebo Landsbylaug", hvor foreningen lægger informationer ud, og hvor den sociale platform også skal fungere som et forum for debat i forhold til landsbyens udvikling, forklarer den nyvalgte formand.

Landsbylaget skal blandt andet arbejde for at varetage og formidle fælles interesser og sikre indflydelse i generelle sager, der vedrører Karlebo Landsby.

En af de sager, som medlemmerne af landsbylauget i løbet af foråret vil gå i gang med at sætte sig ind i, er den nuværende lokalplan for området. Formålet er at udarbejde ideer til, hvordan en ny lokalplan skal se ud.

"Når man skal lave ny lokalplan, og man skal kigge på, om der skal bygges flere boliger herude, vil vi gerne være med til at snakke med kommunen og bringe ideer ind, vi håber kan bruges," fortæller Flemming Villadsen, som ser en klar fordel i at have et landsbylaug i sådanne sager:

"Det er bedre, at man har et forum, hvor man taler på vegne af landsbyen end noget spredt fægtning fra enkeltpersoner, for så kommer man ikke op i fugleperspektivet. Det her skal være et sted, hvor vi repræsenterer landsbyen, og selvfølgelig er alle ikke lige enige, men vi skal se på, hvor der er overvejende flertal for, hvordan man skal gribe tingene an," tilføjer han.

Bestyrelsen for Karlebo Landsbylaug har konstitueret sig således: Formand: Flemming Villadsen. Næstformand: Magnus Jantzen Pedersen. Sekretær: Cæcilia Nilsson. Kasserer: Minor Eriksen. Menigt medlem: Louise Mehnke. Suppleanter: Dorte Dall og Henrik Puggaard Nielsen.

relaterede artikler

Alt for mange ville høre om det gamle Nivå 15. februar 2020 kl. 10:00

En ring der gør en kæmpe forskel 14. februar 2020 kl. 10:15

Champagnekoncert med byorkester og syngende folkehelt 12. februar 2020 kl. 16:44