K har valgt ny folketingskandidat

“Jeg er før blevet spurgt om jeg ikke ville være folketingskandidat, men der har det ikke føltes rigtigt. Det gør det nu. Fra min post som formand for sundhedsudvalget i regionen, har jeg fulgt Corona-krisen på nærmeste hold, og jeg må bare konstatere, at havde det ikke været for det private erhvervsliv, så var vi ikke kommet så flot igennem som vi er i forhold til forsyninger af fx værnemidler. Derfor bliver jeg også træt, når jeg hører hjælpepakker som gaver der forgylder erhvervslivet,” siger han i en pressemeddelelse.

Formand for Fredensborg Konservative Vælgerforening, Rene Nørbjerg er meget glad for valget, og han mener at Christoffer Buster Reinhardt har en rigtig god chance for at blive valgt:

“Fredensborg-kredsen er en af Danmarks bedste konservative valgkredse. Christoffer Buster Reinhardt har ved både regions- og kommunalvalg bevist, at han kan hente mange stemmer, så jeg vil bestemt mene at han har en god chance for at få et af de konservative mandater i Nordsjælland,” siger han.