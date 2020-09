Se billedserie Thomas von Jessen foreslår at jorden fra den kommende svømmehal anvendes til ny støjvold langs motorvejen. Foto: Peter Mailand

K: Brug jorden fra svømmehal til ny støjvold ved Nivå

Fredensborg Kommune kan spare mange penge ved at anvende jord fra den kommende svømmehal i Nivå til ny støjvold langs motorvejen

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 25. september 2020 kl. 07:50 Af Peter Mailand

STØJVOLD På mandag vedtager Byrådet at opføre en ny svømmehal i Nivå. I den forbindelse foreslår de konservative at bruge jorden til at anlægge en ny støjvold på østsiden af Helsingørmotorvejen ved Nivå. Det fortæller Thomas von Jessen (K).

"Det koster kassen at køre jord væk, men hvis vi selv kan anvende jorden inden for kommunengrænsen så koster det ikke så meget, for det er meget dyrt at komme af med jord, så kan vi spare en masse penge ved det," siger han.

Thomas von Jessen foreslår, at støjvolden, der skal være 4-5 meter høj opføres i en bredde på halvanden meter i en strækning på 800 meter på østsiden af motorvejen.

"Det skal være en grøn støjvold med med beplantning," siger han.

To forhindringer Ifølge Thomas von Jessen er der dog to forhindringer, som skal løses, før projektet kan realiseres.

For det første er jorden ejet af staten, der skal tilgodese motorvejsprojekter i hele landet.

"Der må vi bare erkende at vi har en anden prioritering i forhold til andre motorveje i Nordsjælland. Først er der Frederikssundsmotorvejen, så er der Hillerødmotorvejen, og så kommer Helsingørmotorvejen," siger han og tilføjer:

"Staten har afsat 1,6 miliarder til støjværn i hele lande, og vi må erkende, at Nordsjælland ofte har tabt til jyske motorvejsprojekter," siger han.

Derudover er området langs motorvejen fredet, så sagen skal behandles i Fredningsnævnet.

Støj i området Uge-Nyt møder Thomas von Jessen syd for Nivå ved motorvejen og her er støjen tydelig.

"Der er 1500 husstande i området, hvor flere har opført udestuer i glas, for at holde støjen ud," siger han.

Thomas von Jessen tager sin mobiltelefon frem og måler støjren.

"Støjen er konstant og ligger omkring 60 db," siger han.

Ifølge Thomas von Jessen anbefaler WHO at sætte støjgrænsen ved 53db, mens den i Danmark er 58 db.

"Jeg appellerer til Danmarks Naturfredningsforening, at de skal tage støjforurening alvorligt. Det er altså noget man bliver syg af," siger han.

Ligger højt i landskabet Selvom motorvejen går over en dæmning, der ligger højt i terrænet, så kommer det ikke i betragtning, når støjen skal måles.

"Når Vejdirektoratet skal tage stilling i den slags sager, kigger de på nogle standardiserde computerberegninger. Det er der normalt ikke noget galt i, men et stykke af motorvejen er opført på en dæmning, der rager op og ligger højt i landskabet, men det tager vejdirektoratets computer-beregninger ikke højde for," siger Thomas von Jessen.

Trafikken er steget Motorvejen er opført i 1972, og dengang var der jo slet ikke så meget støj som der er i dag," siger han.

"Motorvejstrafikken er steget med 40 procent siden 2009, og det er ofte den tunge trafik vi får. Jeg bearbejder ikke lastbilschaufførerne, fordi lastbilschaufførerne kan spare 50 kilometer, ved at sejle over i stedet for at køre over broen," siger Thomas von Jessen.