'Jeg kan ikke se, hvorfor man siger nej til det her'

Debatten om mobilmasten ved Kokkedal Station trak ud på byrådsmødet mandag aften

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 02. oktober 2020 kl. 11:45 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Et flertal i byrådet afviste mandag aften at give tilladelse til at sætte en 48 meter høj mobilmast op ved Kokkedal station.

Det skete efter afstemning, hvor kun to byråsmedlemmer, Thomas Bak (V) og Flemming Rømer (DF) sagde ja til mobilmasten og tilføjede, at 'ansøgningen skal skærpes'.

I forbindelse med at sagen blev behandet i byrådet var der en længere debat, hvor blandt andre Carsten Bo Nielsen (V) argumenterede imod mobilmasten.

"Når man ser på området for at finde den bedste placering til sådan en mast, er det ved rundkørslen syd for stationen i Hørsholm Kommune. Her vil den heller ikke komme til at stå i fredsskov. Derfor har teleselskaberne først spurgt Hørsholm Kommune, men de sagde nej. Og nu spørger de os, men vi siger ikke ja til at sætte en mobilmast op ved Kokkedal station, hvis der ikke er et behov," sagde han og uddybede.

"Jeg kører frem og tilbage med Kystbanen, hver dag og jeg har ikke oplevet, at der er problemer med mobilnettet. Og jeg har ikke set dokumentation for, at der er dårlig forbindelse ved Kokkedal Station. Men vi giver altså ikke tillladelse til at sætte en 48 meter høj mobilmast op over folks huse - for den er altså høj - og så kan de høre vinden suse i masten," sagde han.

Politisk mod I den efterfølgende afstemning undlod Lars Egedal (V) at stemme, men savnede politisk mod.

"Beslutningen om sendemaster kræver politisk mod, for man kan ikke sætte en mast op uden at der er nogen der ser den," sagde han og tilføjede:

"Vi har som byråd sat millioner kroner af til digital-infrastruktur, men vi ender, hver gang med at bruge pengene på alt muligt andet, fordi de ikke bliver brugt," sagde han.

Flueben ved det hele Til sidst fik Thomas Bak ordet.

"Jeg kan ikke se, hvorfor man siger nej til det her. Sjældent har jeg set så grundig en ansøgning - Og jeg har set mange. Der er ikke ét eneste spørgsmål, jeg ikke får svar på. Og jeg kan finde på mange spørgsmål," sagde han og fortsatte:

"Det er kan jo sættes flueben ved alt det hele: Det vil styre den digitale infrastruktur på Kystbanen. Masten står i et stationsområdet - og ikke i et naturområdet. Teleselskaberne har ret og pligt til at bruge hinandens master, hvis masterne er mere end otte meter høje. Her er der tre teleselskaber, der er gået sammen om det her, og dermed vil stort set alle være dækket ind. Jeg kan ikke finde et eneste argument for, hvordan man kan sige nej til det her," sagde han.

Til sidst skar borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) igennem:

"Vi skal træffe en afgørelse, for Banedanmark har rykket os for at det her, så vi sender sagen til afstemning," sagde han.