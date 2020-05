Jeanett Trollegaard bliver ny leder af Lystholm

"Jeg glæder mig til at komme i gang og møde beboerne, de ansatte og de pårørende. Det ligger mig meget på sinde, at der i dagligdagen er fokus på beboernes tryghed, livskvalitet og hjemlighed. Og så er jeg optaget af, at personalet har de rette kompetencer og at skabe de bedste resultater for beboerne," siger hun i en pressemeddelelse.