Jane & Shane gæster Nødebo Kro

Også på deres tre albumudgivelser - senest "Smile" fra 2010, hvor de krydrer den traditionelle britiske folkemusik med en jazzet sound - er deres kendetegnende engagement smittende. DR har haft øje for duoens store scene- og musikkvaliteter, og de blev derfor inviteret til at spille ved de traditionsrige Ledreborg Slotskoncerter i sommeren 2009 sammen med DR's Underholdningsorkester, og i 2013 spillede de ni nytårskoncerter med Underholdningsorkestret rundt om i Danmark.

I april 2013 turnerede de for første gang med John Sheahan fra den legendariske gruppe The Dubliners. Jane Clark har ofte været inviteret til at spille med The Dubliners i både ind- og udland.