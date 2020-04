Se billedserie Kim Tafdrup forstår ikke, hvorfor hans tøjbutik skal være lukket. Selvom butikken ligger i Fredensborg Center, så er det kun gangen, der er tilbage, som engang førte ind til et supermarked, men som i dag ender blindt. Foto: Peter Mailand

Indehaver af lukket tøjbutik: "Det er fuldstændigt sindsygt!"

Tøjbutikken Tafdrup Menswear er blevet lukket af myndighederne, da den ligger i et ovækket center. Ejeren er rasende

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 15. april 2020 kl. 08:40 Af Peter Mailand

Tøjbutikken Tafdrup Menswear i Jernbanegade, er blevet tvangslukket af myndighederne med den begrundelse, at den ligger i et center.

Tafdrup Menswear ligger ganske vist i Fredensborg Center, og ifølge myndighederne må der ikke være mere end ti personer i et center, på grung af risiko for spredning af Covid-19. Derfor er tøjbutikken blevet tvangslukket.

Men det forstår indehaver at Tafdrup Menswear, Kim Tafdrup, intet af.

"Det er fuldstændigt sindsygt! Beslutningen om at lukke butikken er fuldstændig akademisk," siger han til Uge-Nyt.

Tøjbutikken ligger ganske vist bag apoteket i Jernbanegade, men selv om der stadig står 'Fredensborg Center' på facaden, så vidner navnet i dag om en svunden tid fra dengang hvor der også var et supermarked i centeret.

For udover apoteket er der i stueplan i dag kun et madmarked, der må holde åbent, samt en frisør, der er også er lukket. Derudover er der blandt andet et bibliotek på 1. sal, der også er lukket.

Men selv om der stadig står Fredensborg Center på facaden, så er det kun navnet der er tilbage, fortæller Kim Tafdrup.

"Spørger man folk i dag om de ved, hvor Fredensborg Center ligger, svarer 99 procent jo nej. De fleste tror jo, at man snakker om FrederiksborgCenteret og det er kun, hvis man googler navnet, at det dukker op," siger han.

Ifølge Kim Tafdrup troede politiet da også, at det var en fejl, da de kom for at lukke tøjbutikken mandag 16. marts.

"Første gang kom der to betjente og så viste jeg dem rundt og de kunne de jo godt se, at det var svært at se, at der lå et center. Så de troede, at det var en fejl og så de gik igen," siger han og fortsætter:

"Men dagen efter kom de tilbage igen, for nu havde de undersøgt sagen nærmere, og var ikke længere i tvivl. Butikken skulle tvangslukkes, da den ligger i et center," siger han.

Ingen klagemuligheder Selv om Kim Tafdrups forretning nu er lukket, så kan han ikke klage over afgørelsen.

"Jeg har ingen klagemuligheder, for jeg skal klage til erhvervsstyrelsen, og de har ingen klageinstans i forbindelse med coronavirus," siger han.

Så længe butikken er lukket, har Kim Tafdrup ingen indtægter. Han ved ikke, hvor længe han kan klare situationen.

"Jeg har fået en aftale omkring huslejen, men jeg skal jo også betale husleje privat og jeg ved ikke med resten," siger han.

Kan ikke betale regninger Kim Tafdrup føler sig magtesløs og er holdt op med at betale sine kreditorer. Han har mødt forståelse fra nogle leverandører på grund af krisen, man har også oplevet det modsatte.

"Jeg har mødt begge yderpunkter fra leverandørerne. Både dem der siger, at jeg bare kan vente med at betale. Men også dem der siger, at jeg bare skal betale, og at det ikke er deres problem," siger han.

Tag er afgørende Hos Nordsjællands Politi understreger, leder af vagtcentralen, Jan Hedager Olsen, at han ikke kender den konkrete sag.

"Det, der er afgørende, og det som vi skelner knivskarpt i mellem, er, om der er tag over centeret eller ej," siger han og tilføjer, at det er de samme retningslinjer, der gælder over hele landet.

Det betyder, at Tafdrup Menwear skal holde lukket, mens butikkerne i Humlebæk centeret kan holde åbent, fordi der ikke er tag over.

Jan Hedager Olsen bekræfter overfor Uge-Nyt, at politiet har været forbi Tafdrup Menswear i to omgange.

"Det er klart, at når vi får udstukket sådanne retningslinjer, så vil der være mange spørgsmål. Så det kan være, at betjenene har vejledt ham forkert i første omgang, mens de har vejledt ham korret i dagen efter," siger han.

Jan Hedager Olsen understreger, at Tafdrup Menswear ikke er blevet tvangslukket, men blot vejledt.

"Det er først hvis han ikke overholder politiets anvisninger, at han vil få et påbud og siden en bøde," forklarer han.

Jan Hedager Olsen understreger, at det er alvorligt.

"Man skal følge de anvisninger der kommer. Det er jo ikke for sjov, at vi gør det her. Det her er en farlig sygdom, der kan sprede sig via raske personer uden at de aner det og smitte personer, der kan dø af sygdommen," siger han.