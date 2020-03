Politiet efterlyser to mænd, der blev set efter et indbrud i en præstegård.

Indbrud i præstegård: Stjal sølvtøj og smykker

Nordsjællands Politi efterlyser to mænd, der torsdag blev set efter et indbrud i en præstegård i Kokkedal

Torsdag eftermiddag klokken 16.51 begik to mænd indbrud i præstegården på Hesselrødvej i Kokkedal. Her brød de et pengeskab og stjal sølvtøj og smykker.

En kvinde, der var ude at lufte sin hund, så to personer bære nogle poser ud i en bil og køre fra stedet.

Politiet har på baggrund af oplysninger om bilen en formodning om, hvem gerningsmændene kan være. Det fremgår af døgnrapporten fra Nordsjællands Politi.