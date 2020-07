Natten til tirsdag blev der indbrud og indbrudsforsøg to steder i Nivå. Arkivfoto.

Indbrud hos bager i Nivå: Stjal kasseapparat og mobiltelefon

Ukendte gerningsmænd brød natten til tirsdag ind hos bager Antons på Gammel Strandvej i Nivå. Det skete klokken 03.06, hvor gerningsmændene kom ind ved at knuse ruden i indgangsdøren med en sten. Fra stedet blev der stjålet et kasseapparat samt to pakkescannere og en mobiltelefon, oplyser Nordsjællands Politi.