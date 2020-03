I dag åbner genbrugspladserne igen: Højst én borger pr. container

Højst én borger pr. container, kom alene og hold afstand. Sådan lyder et lille udpluk af de nye regler der er indført på genbrugspladserne, som i dag, tirsdag, åbner for private.

Det er sundhedsmyndighederne, der har givet grønt lys for, at Norfors kan genåbne genbrugspladserne så private igen kan aflevere deres affald.

"Jeg er glad for, at vores genbrugspladser igen er åbne fra den 31. marts. Det har mange borgere efterlyst i lang tid, og der har uden tvivl hobet sig meget affald op, når så mange har haft ekstra god tid til både at rydde op i haven og i skuret", siger han i en pressemeddelelse.

Også Flemming Rømer, der er formand for Infrastruktur- og Teknikudvalget, glæder sig også over åbningen:

"Jeg har de seneste par uger fået rigtig mange henvendelser fra borgere i denne sag, og er derfor tilfreds med, at alle kommunens borgere nu atter får mulighed for at komme af med deres affald og sortere det i de relevante fraktioner. Men jeg vil samtidig opfordre til, at alle ikke kommer på én gang, så vi undgår lange bilkøer og ventetid".