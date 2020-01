Artiklen: Hvorfor får man ikke penge for at samle skrald?

Her deltager de tre piger Shabnam Alimardani Shafigh, Sara Borch og Julia Oliwia Witczak i et ungdomsparlament, hvor 179 elever fra 60 skoler i hele landet for én dag indtager Folketinget, hvor de får mulighed for at fremsætte deres lovforslag.

Hvorfor kan man ikke få penge for at samle skrald på gader og stræder?

36 bøder siden 2008

Til at starte med undrede pigerne sig dog over, at der ikke blev uddelt flere bøder for at smide skrald på gaden, fortæller 15-årige Julia Oliwia Witczak.

"Siden 2008 er der kun 36 der har fået bøder for at smide skrald på gaden. Så vi tænkte på om man ikke kunne vende det om. Så man i stedet fik penge for at samle skrald på gaden," siger hun og tilføjer:

"Jeg mener, at det ville være godt, hvis almindelige mennesker kunne få penge for at samle skrald på gaden. Pengene kunne jo komme fra kommunekassen. Det skal jo bare være et symbolsk beløb," foreslår hun.