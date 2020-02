Tre huse i Humlebæk blev i weekenden hærget af indbrud. Foto: Erwin Wodicka

Humlebæk hærget af indbrud

Humlebæk ramt af en stribe indbrud i weekenden

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 24. februar 2020

Humlebæk har i weekenden været hærget af en stribe undbrud, hvor et af dem var forbundet med store anstrengelser, men uden udbytte.

Ved et af indbruddene på Hans Rostgårdsvej mellem fredag 21. februar kl. 8.30 og lørdag 22. februar kl. 11 gjorde tyven eller tyvene sig umage: Først rev de en udvendig tænd-sluk-lys anretning ned, så aflistede og knuse de et køkkenvindue. Men de tog fra huset uden at sjæle noget.

Udenlandske penge Sådan var det ikke ved et indbrud på Humlebæk Strandvej fredag 21. februar mellem kl. 20.50 og 21.10.

Her blev der stjålet udenlandsk valuta, og tyven eller tyvene kom ind i huset ved at knuse et glas i køkkendøren.

Brugte stige Der blev brugt en stige til at nå op til tagets soveværelsesvindue i forbindelse med et indbrud på Skolebakken i Humlebæk lørdag 22. februar mellem kl. 12 og 22.07. Her kom gerningsmanden eller -mændene iad gennem vinduet og tog smykker og kontanter med sig.

