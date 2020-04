Sammen med fotografen Britt Isabell har Jakob Mikkelsen arbejdet på en fotogave til Dronningen, men nu ligger projektet stille. Arkivfoto: Peter Mailand

Hoteldirektør om aflyst fotogave: "Det er drønærgerligt"

Overrækkelsen af en stor fotogave til Dronning Margrethe er aflyst, og projektet ligger stille på grund af coronakrisen

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 01. april 2020 Af Peter Mailand

Siden starten af december har hoteldirektør Jakob Mikkelsen arbejdet på en stor fotogave der skulle have været overrakt til Dronning Margrethe i anledning af hendes 80-års fødselsdag. Men det var før coronakrisen og nu er det hele aflyst.

Alle sejl sat til Jakob Mikkelsen havde ellers sat alle sejl til. Derfor havde han hyret fotografen Britt Isabell som til fotogaven har fotograferet mere end 1200 borgere i Fredensborg og omegn. Planen var, at de mange portrætter af borgerne skulle samles til små mosaikker, der tilsammen skulle danne et portræt af Dronning Margrethe. Efter planen skulle det store portræt altså have været overrakt ved en stor reception med kaffe og kagebord på Store Kro.

"Det er drønærgerligt. For det er jo hele byens statsoverhoved, der skulle have været fejret, så det er drønærgerligt for byen," siger han til Uge-Nyt.

Mister strøgæster Selvom Dronning Margrethe havde planlagt en stor festmiddag om aftenen på Fredensborg Slot, så er Store Kro ikke direkte ramt af, at festen nu er aflyst, fortæller Jakob Mikkelsen.

"Selve fødselsdagen med alle de gæster, Majestæten havde inviteret, var jo gæster, der selv kørte til og fra festen. Så det har ingen direkte betydning for os. Men der kunne jo have været nogle strøgæster eller turister som ville ind på kroen for at købe noget aftensmad eller overnatte, så det går vi da glip af," siger han og tilføjer:

"Men det er da drønærgerligt for byen. For det var jo netop det, at hele byen ville have været fuld af mennesker, som byen har brug for," siger han til Uge-Nyt.