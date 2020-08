På mindre end ti år er Fredensborg Kommune gået fra at være en af landets fattigste kommuner til at være helt gældfri om fire år.

Historisk god økonomi under dette års budgetforhandlinger

I aften mødes byrådet til endnu en runde i forhandlingerne, og på grund af den gode økonomi, er der nu flere ønsker på bordet. For i dag sidder byrådet i en helt anden situation, end for bare få år siden, hvor der var sorte skyer over rådhuset. fortæller Thomas Lykke Pedersen.

"Vi er på ti år gået fra at være ludfattig og en af de mest forgældede kommuner i landet til at være én af de mest velhavende. Det er en fuldstændig vild historie," siger han.

Børnetallet stiger

Men der er også udfordringer. For med de mange nye byggerier og nye tilflyttere anslår forvaltningen at antallet af børn over de næste ti år stige så meget, at der i følge forvaltningen skal afsættes 60 millioner kroner til nye daginstitutioner.