Her glemmer de at de er syge

Øvelser fra boksetræning gør det modsatte af hvad parkinsonsygdommen gør - og er nu et tilbud i Karlebo Bokseklub

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 18. marts 2020

"Hvis du lader være med at træne, får du regningen lige med det samme."

Preben Carøe fra Hørsholm er formand for Parkinsonforeningens nordsjællandske kreds og er lige kommet ned på gulvet i Nivåhøj Sportshal efter en tur i Karlebo Boksklubs spritnye boksering.

Her havde han taget nogle runder i ringen, hvor han boksede de håndpuder, en af klubbens frivillige bevægede sig med foran Carøe, dels for at få ham til at variere slagene, dels for at bevæge fødderne.

Helt som i almindelig boksetræning, men tilpasset de nye medlemmer, som Karlebo Bokseklub håber at kunne sige velkommen til gennem deres nye tilbud om boksning for parkinsonramte.

Træning efter corona Et projekt, der er kommet i stand i samarbejde mellem Dansk Amatør Bokse Union (DABU) og Parkinsonforeningen, og som fremover hver tirsdag skal tilbyde kontaktløs boksetræning til nordsjællandske parkinsomramte - når coronavirussens mange nedlukninger er overstået. For hverken boksning for parkinsonramte eller boksning i det hele taget i Karlebo Bokseklub er blevet forskånet: Alle aktiviteter er lukket ned i hvert fald de næste 14 dage.

"Det er medicin, det her, " siger Preben Carøe og løfter boksehandskerne. Som parkinsonramt ved han, hvor viogtigt det er at holde sig i gang.

"Når vi laver sådan noget som det her, glemmer vi at vi er syge," siger han og håber, at tilbuddet appellerer til en yngre kreds end de fortrinsvis ældre personer, der deltog, da Karlebo Bokseklub forleden præsenterede den ny aktivitet ved et åbent-hus-arrangement.

Ingen aldersgrænse Dan Eriksen fra Espergærde var en af dem, der var med for at se, hvad det er for noget. Han er 51 år og tidligere håndbolspiller på divisionsniveau.

"Sygdommen kender ingen aldergrænse," konstaterer han og fortæller til Uge-Nyt, at han vil deltage for motionen og koordinationens kyld.

"Jeg har ikke trænet i 20 år, så jeg nåede hurtigt syregrænsen," smiler Dan Eriksen efter at have prøvet kræfter med en boksebold og en række kryds mod partnerens bevægeliger håndpuder.

Overkrop og koordination Søren Rommelhoff, formand for Karlebo Bokseklub og sammen med Karsten Larsen instruktør i denne form for kontaktløse boksetræning, forklarer, at det netop er brug af overkroppen og koordinationen af bevægelser, der er i fokus.

Giver god mening "Det er en spændende opgave, som giver god mening for os. Et godt stykke frivilligt arbejde," siger Rommelhoff, som håber på 20-25 personer til træning hver gang, og også håber, at tilbuddet breder sig til andre danske bokseklubber.

Indtil videre er det kun fem klubber i landet der kan tilbyde parkinsonboksning. Ud over Karlebo Bokseklub er det klubber i Valby, Holbæk, Hornslet og Vejle.

Godt for kondi og hjernen Michael Buksti, landsformand for Parkinsonforeningen fortæller, at boksning er interessant for parkinsonramte, fordi bevægelserne modvirker det, Parkinson gør ved dem der er ramt af lidelsen.

"Parkinsonboksning er det modsatte af, hvad sygdommen gør ved en. Bevægelserne udløser Dopamin som de sygdomsramte ikke har. Det er godt for kondien og for hjernen og giver bedre livskvalitet," siger Michael Buksti til Uge-Nyt.

Op til eksamen Han fremhæver, at instruktørerne i bokseklubberne bliver sat grundigt ind hvordan det er at have Parkinson og skal gennemgå en instruktøruddannelse med eksamen.

Det var foreningen, der tog kontakt med DABU, som så udpegede Karlebo-formand Søren Rommelhoff til at finde de bokseklubber, der skulle begynde med parkinsonboksning.