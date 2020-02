Den 27-årige mand skal 30 dage i fængsel og fik blandt andet konfiskeret en digital vægt. Foto: Adobe Stock

Hash og skunk sendte 27-årig i fængsel

Manden skal 30 dage i fængsel for i to tilfælde at have overtrådt loven om euforiserende stoffer.

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 17. februar 2020 kl. 12:00 Af Anders Dall

En 27-årig mand blev forleden ved Retten i Helsingør tiltalt for at have været i besiddelse af 1,2 gram hash i Kokkedal tilbage i december 2018 til eget brug.

I det andet tilfælde var den 27-årige tiltalt for i en lejlighed i Nivå at have været i besiddelse af 185,6 gram skunk med henblik på at sælge det videre. Begge forhold blev den tiltalte kendt skyldig i.

I forbindelse med sagen har den 27-årige, foruden stofferne, fået konfiskeret en digital vægt, en håndstempelpresse, en vakuummaskine og en kasse med poser til vakuummaskine.

Den 27-årige var uenig i anklagemyndighedens påstand om konfiskation af en håndstempelspresse, men havde ingen indvendinger mod de andre punkter.

