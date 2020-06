Mogens Mortensen fra Fredensborg er kommet til Randers, efter 2. etape, der tog 11 timer. Foto: Mogens Mortensen

Send til din ven. X Artiklen: Har ikke kørt cykel i 35 år: '2. etape blev en hård tur' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Har ikke kørt cykel i 35 år: '2. etape blev en hård tur'

Under coronanedlukningen har 53-årige Mogens Mortensen fra Fredensborg købt en cykel og kører nu landet rundt. Undervejs beretter han om turen

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 11. juni 2020 kl. 11:30 Af Mogens Mortensen, Fredensborg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2. etape Rørvig - Randers Fjord Camping. 95 km.

Vågner kl. 05.00 ved at fuglene kvidrer, prøver at vende mig om på den anden side men er åbenbart lysvågen for det lykkes ikke at falde i søvn igen.

Står op, brygger en kop kaffe og nyder kaffen til fuglenes fortsatte kvidren.

Kort efter begynder campingpladsen at summe af liv. Jeg snakker med et midaldrende par som også bor på pladsen. De fortæller, at de har været ved Danmarks Midtpunkt dagen før.

Danmarks Midtpunkt ligger ca. 1½ km nord for Rørvig i det nordvestsjællandske Odsherred. Det er markeret med en stor sten og en informationstavle og har udsigt til marker, fjord og hav. Bestemt et besøg værd fortæller de. Men det må blive en anden tur, for jeg skal på cyklen og afsted mod Århus.

Dyr færgebillet Jeg når frem til "Kombardo" færgen, nok bedre kendt som Molslinien, som sejler fra Odden til Århus. Jeg må købe billet til 360 kr. da jeg ikke har bestilt på forhånd. Et godt råd til alle gående og cyklister - bestil dagen før, så slipper i med 149 kr. for en billet.

Nå men heldigvis er det en dejlig sejltur og sikkert i havn "på den anden side" ændrer jeg min oprindelige plan da jeg igen "har gode ben". Så i stedet for at overnatte i en baghave lidt nord for Århus kører jeg til Randers. Et andet godt råd er at holde sig til den oprindelige plan for efter et par timer begynder de mange km. at kunne mærkes i kroppen og jeg må indrømme at skiltet med Randers Fjord Camping gav mig smil på læben.

2. etape blev en hård tur, der tog 11 timer. Tror jeg sover godt i nat og så må vi se hvor cyklen fører mig hen i morgen.

Planen er mod Frederikshavn.

relaterede artikler