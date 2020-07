Artiklen: Ham her vil de hellere have i Folketinget

Kredsbestyrelsen for Venstre i Fredensborgkredsen ønsker Thomas Bak som kandidat i stedet for Kristian N. Jensen - han har pondus, mener bestyrelsen

Venstres bestyrelse for Fredensborgkredsen vil gerne have Thomas Bak, Kokkedal, ind i Folketinget for partiet. Derfor har en enig kredsbestyrelse besluttet at indstille ham som Venstres folketingskandidat i kredsen.