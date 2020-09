På grund af covid-19 blev der givet "albue-hilsen" i stedet for håndtryk, da 21 nye danske statsborgere onsdag var til grundlovsceremoni på Fredensborg Rådhus. Pressefoto.

Grundlovscermoni på rådhuset: Corona-hilsen erstattede håndtryk

I stedet for et fast håndtryk fik 21 nye danske statsborgere en corona-hilsen, da der onsdag var grundlovscermoni på rådhuset

GRUNDLOVSCERMONI Selvom det er indskrevet i loven, at nye statsborgere skal give håndtryk, for at få dansk statsborgerskab, så har coronapandemien også vendt op og ned på det.