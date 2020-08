Grønholt Kirke inviterer på historiske rundvisninger

Tre gange i august kan man lære sin kirke at kende

Grønholt Kirke inviterer i august sognets borgere til en guidet rundvisning i kirken, så man kan lære den bedre at kende også uden for kirkelige handlinger.

Grønholt Kirke er fra 1100-tallet og kirketårnet er cirka 400 år yngre. Alterbordet er udhugget i Gotlands granit og timeglasset, som er opdelt i 4 x 15 minutter, er fra Luthers oprør for 500 år siden.

Her kan man også få svar på spørgsmål som:

- Hvem ligger begravet under gulvet i kirken?

- Hvad har Erik af Pommern med Grønholt Kirke at gøre?

Menighedsrådsformanden opfordrer interesserede til at kontakte ham og aftale tid til en kirkesnak og et indblik i, hvad man laver i menighedsrådet.

"Menighedsrådsvalget nærmer sig, og nye kræfter skal tage over. Kom og vær med nogle timer om måneden, eller hvad man nu vil ofre for at deltage i noget spændende arbejde med rigtig godt socialt sammenhold ," lyder det i opfordringen fra Egon Frandsen.

/jesl