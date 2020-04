Græsset får lov til at vokse

For Nordsjællands Vej og Park, der hører under Fredensborg og Helsingør kommuner, startede sidste år et forsøg, hvor græsset fik lov til at gro langs vejene i landområderne, og nu udvides forsøget til byerne, så græsset også får lov til at gro der.

Flere blomster bier og insekter

"Ved at reducere den hyppige slåning og lade rabatterne "vokse vildt", kan vi øge artsrigdommen af blomster, bier og andre insekter. På den måde giver man blomsterplanterne tid til at springe ud og insekterne mulighed for at bestøve dem. Det er tiltrængt i en tid, hvor mangfoldigheden af vilde dyr og planter går tilbage. Det kan dog godt tage lang tid at få et godt resultat, målt i biodiversitet. Den hidtidige, intensive pleje betyder, at rabatterne hovedsageligt består af få, dominerende græsarter. Det tager tid for blomster at indvandre, så bier og andre insekter begynder at finde rabatterne interessante," lyder det fra Nordsjællands Vej og Park, der løbende vil holde øje med udviklingen.