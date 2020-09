Fredensborg Golf Club får ikke lov til at slippe for at betale ejendomsskat. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Golfklub får afslag på skatterabat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Golfklub får afslag på skatterabat

Fredensborg Golf Club skal betale ejendomsskat til Fredensborg Kommune, men borgmester Thomas Lykke Pedersen overvejer, at tage sagen op senere

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg - 24. september 2020 kl. 08:40 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredensborg Golf Club får ikke lov til at slippe for at betale ejendomsskat til Fredensborg Kommune. Det har Økonomiudvalget vedtaget.

Golfklubben havde ellers søgt om at blive fritaget for at betale grundskyld som i år udgør 407.000 kroner. Klubben vil fritages for ejendomsskatten, dels på grund af coronakrisen, men også fordi andre klubber i området i følge golfklubben heller ikke betaler ejendomsskat, fremgår det af ansøgningen.

"Os bekendt er der ingen golfklubber i Nordsjælland med samme foreningsmæssige status som Fredensborg Golf Club, der betaler ejendomsskat. De, af omtalte golfklubber, hvor kommunen ejer jorden, har opnået særordninger, således at de enten ingen leje betaler eller kun betaler en meget reduceret leje af grunden. Fredensborg Golf Club er således udsat for en betydelig konkurrence forvridning i forhold til de omkringliggende golfklubber," skriver golfklubben i ansøgningen.

Andre vil også søge Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), mener dog, at det vil åbne for at andre også vil søge om at blive fritaget.

"Vi giver afslag, af samme årsag for Louisiana, for hvis vi åbner for det her, så vil andre også søge om det," siger han.

Borgmesteren henviser til en ansøgning fra Louisiana, der i august søgte om at blive fritaget for grundskylden i to år, der samlet kunne have lettet skattebetalingen med 1,4 millioner kroner. Men det blev også afvist.

Det er dog ikke første gang at golfklubben søger om fritagelse for betaling af ejendomsskatter. Det skete i foråret, men også i 2013 og 2017, hvor klubben søgte om fritagelse for betaling af ejendomsskatter. I alle tilfælde blev ansøgningningerne afvist.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen vil dog ikke afvise at tage sagen op senere, med henblik på at undersøge om der er en konkurrenceforvridning på grund af skatteforholdene.

"Hvis de andre klubber i området ikke betaler skat, så er det jo et spørgsmål skrævvridning, og om vores golfklub skal stilles ringere end andre. Men det kan vi jo overveje at tage med til budgettet næste år," siger han.